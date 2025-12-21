Calciomercato Inter novità su Luka Sucic | le ultime da Matteo Moretto

Inter News 24 Calciomercato Inter, il nome di Sucic accende il dibattito: talento tecnico della Real Sociedad, profilo giovane e già pronto. Il calciomercato di gennaio entra sempre più nel vivo e, come spesso accade in questa fase della stagione, iniziano a circolare nomi di calciatori proposti a più club europei. Tra questi emerge quello di Luka Sucic, centrocampista classe 2002 della Real Sociedad, segnalato come possibile opportunità anche per la Serie A. A rilanciare il profilo del giovane croato è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, punto di riferimento assoluto per le notizie di mercato internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

