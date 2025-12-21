Calciomercato Inter LIVE | nuove giovani idee per Ausilio! Le ultime sul mercato nerazzurro

Il calciomercato dell'Inter si presenta con alcune novità e spunti interessanti per la rosa nerazzurra. Nelle ultime settimane, sono emerse diverse idee e strategie che il club sta valutando attentamente. In questa occasione, vi aggiorneremo sulle trattative in corso, sugli incontri avvenuti e sugli affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: nuove giovani idee per Ausilio! Le ultime sul mercato nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Serie A, Calciomercato Inter – Norton-Cuffy quasi fatta: trattative live in corso; Immobile manda il Bologna in finale di Supercoppa italiana: l'Inter perde ai rigori. Decisivi gli errori di Bastoni, Barella e Bonny; Serie A, Calciomercato Inter – Tutto su Taylor, in arrivo dalla Eredivisie; Supercoppa Italiana, Bologna-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. La verità su KONÉ-INTER a gennaio: Svelate le CIFRE per il Colpo

