Calciomercato Inter fascia destra sotto osservazione | il punto sulle possibili strade da imboccare a gennaio

Inter News 24 Calciomercato Inter e ricerca dell’esterno destro: tra il sogno del Cagliari e l’alternativa del Verona ma c’è un grosso problema. Calciomercato Inter in pieno fermento sul fronte fascia destra. Il grande obiettivo dei nerazzurri resta Marco Palestra, difensore classe 2005 in forza al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, autentica rivelazione nella sua prima stagione in Serie A. Le prestazioni del giovane laterale, abbinate a personalità e continuità, lo hanno rapidamente portato nel mirino del club di Viale della Liberazione. Secondo quanto riportano Corriere dello Sport e Tuttosport, l’Inter è però perfettamente consapevole delle difficoltà di arrivare a Palestra nel corso della finestra invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com

