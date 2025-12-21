Calciomercato Inter e se il grande colpo arrivasse subito? C’è un nome in scadenza 2027 che non rinnova
Inter News 24 Calciomercato Inter, mercato invernale e fascia destra: la pista che porta a Dodô prende quota tra strategie e occasioni. Inter, e se il grande colpo in fascia arrivasse già nella finestra invernale di gennaio? È questo lo scenario che prende sempre più quota nelle ultime ore attorno ai nerazzurri, alla ricerca di un possibile sostituto di Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996, qualora si aprisse uno spiraglio immediato sul mercato. Nelle scorse settimane si era parlato di una soluzione ponte per gennaio, con l’idea di rinviare il grande investimento all’estate. Tuttavia, secondo Sport Mediaset, da Viale della Liberazione non sarebbe affatto escluso un tentativo concreto già durante la sessione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com
