Inter News 24 Calciomercato Inter e possibili mosse invernali: dopo Riad e la Supercoppa con il Bologna, Sport Mediaset aggiorna lo scenario. Calciomercato Inter ancora tutto da decifrare in vista della sessione invernale. Dopo quanto accaduto a Riyadh contro il Bologna in Supercoppa, anche in casa nerazzurra sono tornate a farsi strada alcune riflessioni. A fare il punto è Sport Mediaset, che nel corso del tg pomeridiano ha analizzato le possibili strategie dell’Inter per gennaio, tra conferme, dubbi e scenari che potrebbero evolvere. La linea di partenza resta prudente. L’idea principale, almeno ad oggi, è quella di non intervenire sul mercato in entrata, soprattutto sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, dubbi e riflessioni per gennaio: Palestra resta il sogno, occhio a nuove piste

Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio si muove per il difensore: occhio al possibile colpo per gennaio! 3 piste

Leggi anche: Calciomercato Inter, Palestra resta il pallino: Atalanta e Cagliari al centro dell’affare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gravina sul caso Allegri-Oriali: Una figuraccia. Dubbi sull'arbitro per Milan-Como a Perth; Calciomercato Inter, Dumfries si opera: adesso i nerazzurri valutano alternative a destra! Le riflessioni della dirigenza puntano a questa ipotesi; Dumfries Inter il futuro dell’olandese è in bilico? Il calciomercato è aperto sulla fascia destra.

Calciomercato Inter Cessione per De Vrij - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter Nuova idea per i nerazzurri x.com