Calcio femminile | poker della Roma agli ottavi di Coppa Italia goleada per la Juve

Va in archivio senza troppe sorprese il turno odierno dedicato agli ottavi di finale validi per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile. Tutte le big infatti hanno risposto presente ai rispettivi appuntamenti, anche se non sono mancati dei match interessanti. La Roma in tal senso ha fatto come da pronostico il suo dovere, passando in casa del Lumezzane con il risultato di 1-5. Ancora più dominante invece la Juventus, capace di passeggiare in casa del Cesena per 1-7. Successo anche per la Fiorentina, squadra che si è imposta per 0-1 in quel di Bologna. Più combattute le altre dispute, a cominciare dalla vittoria dell’Inter, compagine che ha avuto la meglio sul Como per 1-2, passando per quella del Milan, corsaro contro il Genoa con il punteggio di 2-3 strappato negli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

