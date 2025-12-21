Ferno (Varese) – Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio a Ferno con le accuse di stalking, violenza sessuale e violenza privata. Vittima una 50enne, amante dell’uomo. Ad allertare le forze dell’ordine e a salvarla è stata una donna che ha notato il disperato gesto di aiuto, il convenzionale segnale della mano antiviolenza. La conoscenza. Stando a quanto riporta la ‘Prealpina’, i due si conoscono a maggio su una pagina social per amanti della moto e partecipano insieme a qualche escursione: 50 anni lei, 37 lui che le racconta di essere divorziato ma non è vero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calci, pugni e abusi all’ex amante: donna si salva con il segnale antiviolenza. Un 37enne arrestato a Ferno

Leggi anche: Molesta una donna, poi colpisce con calci e pugni due passanti che la difendono: 37enne denunciato

Leggi anche: Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno, seviziata anche con un bisturi: arrestato un infermiere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pugni,calci e minacce,2 donne aggredite da mariti nel napoletano - Picchiate, prese a calci e pugni, minacciate con un coltello davanti ai figli minorenni: è quanto accaduto a due donne, aggredite dai mariti nel napoletano. ansa.it

Senzatetto aggrediti in un giardino pubblico di Firenze. Calci e pugni mentre stavano dormendo - Firenze, 4 novembre 2025 – Due senzatetto sono stati aggrediti a calci e pugni in un giardino pubblico di Firenze. lanazione.it

Pugni, minacce di morte e calci alla moglie: arrestato un 46enne - È accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, colpita con pugni, calci, minacciata di morte e sottoposta – secondo la tesi della Procura – a continue vessazioni fisiche e psicologiche, ... ilrestodelcarlino.it

Ragazzo aggredito in metro per la collanina con calci, pugni e spray: due arresti x.com

LaPresse. . Calci, pugni e spray al peperoncino per rubare una collana: arrestati a Milano. Le immagini delle telecamere di sorveglianza inchiodano due giovani di 19 e 22 anni. L'aggressione è avvenuta alla fermata M5 Gerusalemme ai danni di un minorenn facebook