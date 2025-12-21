Cagliari Pisa 2-2 spettacolo all’Unipol Domus | gol ribaltamenti e pari nel finale
Inter News 24 Cagliari Pisa e lunch match ricco di emozioni: quattro gol, continui capovolgimenti di fronte e un pareggio che lascia sensazioni diverse. Cagliari Pisa regala spettacolo nel lunch match della domenica di Serie A. All’Unipol Domus finisce 2-2 una partita intensa e piacevole, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e decisa solo nei minuti finali. Un risultato che premia la capacità di reazione del Pisa, ma che lascia qualche rimpianto ai rossoblù per come si era sviluppata la gara. Nel primo tempo sono gli ospiti a colpire. La squadra di Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, passa in vantaggio allo scadere della frazione iniziale grazie a un calcio di rigore piuttosto discusso, concesso dall’arbitro Fornau. 🔗 Leggi su Internews24.com
