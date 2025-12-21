Cagliari, 21 dicembre 2025 - Tante emozioni e continui ribaltamenti in una partita senza padrone. All'Unipol Domus, Cagliari e Pisa pareggiano 2-2, con entrambe le squadre andate in vantaggio. Nel primo tempo, il Pisa è più pericoloso e trova il vantaggio allo scadere con un rigore realizzato da Matteo Tramoni. Nella ripresa, il Cagliari cambia volto: prima arriva il pareggio con Folorunsho, che nell’azione del gol si infortuna, poi il sorpasso con un gol spettacolare di Kilicoy. Quando la partita sembra in controllo, Gilardino cambia le carte in tavola: gli ingressi di Leris e Moreo portano subito frutti, con un assist e un gol che regalano al Pisa il 2-2 all’ultimo minuto prima del recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cagliari-Pisa 2-2: ribaltamenti e pareggio nel finale

