Cagliari-Pisa 2-2 Moreo nel finale riacciuffa i rossoblù

È terminata con un pirotecnico 2-2 la sfida salvezza tra Cagliari e Pisa, gara valida per la 16esima giornata di Serie A. Tramoni sblocca il risultato su calcio di rigore per i nerazzurri subito prima dell’intervallo, nella ripresa i sardi reagiscono e ribaltano la partita con le reti di Folorunsho al 14? e di Kilicsoy al 26?. Nel finale, al 44?, Moreo sigla la rete del definitivo 2-2. La squadra di Pisacane sale così a quota 15 punti, mentre i toscani avanzano a 11 restando penultimi. Finisce 2-2 un vibrante #CagliariPisa!??? pic.twitter.comoCGl2svl8c — Lega Serie A (@SerieA) December 21, 2025 Cagliari-Pisa 2-2, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

