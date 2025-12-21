Caduta rocambolesca per I Ricchi e Poveri a Domenica In
Galeotto fu il gradino per I Ricchi e Poveri a Domenica In. Entrando nello studio, appena annunciati da Mara Venier, come si è aperto il sipario azzurro per introdurli, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono precipitati rocambolescamente a terra entrambi, all’unisono in perfetta concordanza come sono abituati a cantare sul palco. Lo spavento è stato tanto per tutti e se ne è parlato poi nella lunga. 🔗 Leggi su Feedpress.me
