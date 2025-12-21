Caduta Ricchi e Poveri Mara Venier rompe il silenzio | Come stanno
Durante la puntata del 21 dicembre di Domenica In, l’ingresso in studio dei Ricchi e Poveri ha provocato un momento di apprensione in diretta. Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono inciampati su un gradino all’accesso dello studio e sono finiti a terra davanti alle telecamere, mentre in studio scattava subito la preoccupazione per le loro condizioni. Mara Venier è intervenuta immediatamente, interrompendo di fatto la normalità della scaletta per aiutare i due artisti. La conduttrice li ha fatti rialzare e accomodare, poi ha chiesto che venissero portati acqua e ghiaccio, usato da Angela sul ginocchio durante l’intervista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In
Leggi anche: Ricchi e Poveri, caduta choc a Domenica In mentre entrano nello studio con Mara Venier: «Vi diamo del ghiaccio...». Ecco il video
Domenica In, Andrea Delogu festeggia il trionfo a Ballando: poi la verità su Nikita Perotti e il nuovo fidanzato; Palazzo Koch, la collezione d’arte nascosta nella sede della Banca d’Italia: le nuove date e le visite gratuite VIDEO.
Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In - Rispondendo ad alcuni commenti Instagram, Mara Venier ha spiegato come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In ... fanpage.it
Domenica In, la rovinosa caduta dei Ricchi e poveri: "Gradino maledetto" - Capitombolo in coppia nel corso di Domenica In: al momento di entrare in studio i Ricchi e poveri ospiti di Mara Venier si sono resi ... iltempo.it
Domenica In, il video della caduta dei Ricchi e Poveri - In loro soccorso è intervenuta Mara Venier che ha fornito ghiaccio per il mento della cantante ... ilgiornale.it
Inviti i Ricchi e Poveri ma si presentano come "Il Volo" L'ingresso dei Ricchi e Poveri con caduta....dopo essere stati annunciati da Mara Venier poco prima del loro ingresso cadono rovinosamente in terra per colpa di uno scalino.. .. - facebook.com facebook
Mara Venier spiega come stanno i #ricchiepoveri dopo la caduta in diretta a #DomenicaIn x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.