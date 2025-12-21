Durante la puntata del 21 dicembre di Domenica In, l’ingresso in studio dei Ricchi e Poveri ha provocato un momento di apprensione in diretta. Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono inciampati su un gradino all’accesso dello studio e sono finiti a terra davanti alle telecamere, mentre in studio scattava subito la preoccupazione per le loro condizioni. Mara Venier è intervenuta immediatamente, interrompendo di fatto la normalità della scaletta per aiutare i due artisti. La conduttrice li ha fatti rialzare e accomodare, poi ha chiesto che venissero portati acqua e ghiaccio, usato da Angela sul ginocchio durante l’intervista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caduta Ricchi e Poveri, Mara Venier rompe il silenzio: “Come stanno”

Leggi anche: Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In

Leggi anche: Ricchi e Poveri, caduta choc a Domenica In mentre entrano nello studio con Mara Venier: «Vi diamo del ghiaccio...». Ecco il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Domenica In, Andrea Delogu festeggia il trionfo a Ballando: poi la verità su Nikita Perotti e il nuovo fidanzato; Palazzo Koch, la collezione d’arte nascosta nella sede della Banca d’Italia: le nuove date e le visite gratuite VIDEO.

Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In - Rispondendo ad alcuni commenti Instagram, Mara Venier ha spiegato come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In ... fanpage.it