Cade pannello nella stazione metro | pericolo per gli utenti

Nella stazione Università della linea 1 della metropolitana di Napoli, si è verificato il crollo di un pannello di metallo e vetro, rimasto sospeso a un filo. L'incidente rappresenta un potenziale rischio per gli utenti della stazione, che devono prestare attenzione a eventuali pericoli derivanti da elementi instabili o cadenti. È importante intervenire prontamente per garantire la sicurezza di tutti e prevenire incidenti.

Un pannello di metallo e vetro crollato e rimasto appeso a un filo. È quanto si è verificato all'interno della stazione Università della linea 1 della metropolitana di Napoli. A cadere è stato uno dei pannelli a neon che illuminano le scale mobili. Diverse le segnalazioni giunte alla redazione di.

