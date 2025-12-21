Buon compleanno Napoli | dall' alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città

Napoli celebra i suoi 2500 anni con una serie di eventi che si svolgono dall'alba al tramonto, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di scoprire e riscoprire le sue ricchezze storiche e culturali. Questa ricorrenza, anche se convenzionale, è particolarmente significativa perché coincide con il giorno del solstizio, sottolineando il legame tra la città e il ciclo naturale. Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 250

Tanti auguri, Napoli. Per la festa della città che oggi compie ufficialmente 2500 anni? la data è convenzionale ma è suggestivo che ricorra nel giorno del solstizio.

Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni - Dalla fondazione cumana a Roma, poi la grande anarchia del Ducato e i regni stranieri. fanpage.it

Buon compleanno Neapolis: il 21 dicembre, una maratona culturale dall’alba al tramonto - Il 21 dicembre Napoli celebra ufficialmente i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, con una giornata di eventi pensata come un attraversamento continuo della città e dei suoi luoghi simbolici. msn.com

