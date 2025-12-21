Buon compleanno Jane Fonda Cristian Zaccardo Martufello…

Oggi celebriamo il compleanno di diverse personalità di vari settori, riconoscendo il loro contributo e il valore delle loro carriere. È un momento di riflessione e di auguri sinceri per tutti loro, sperando che questo nuovo anno porti soddisfazioni e serenità. Buon compleanno Jane Fonda, Martufello, Emmanuel Macron, Giuseppina Leone, Mario Resca, Italo Ghitti, Giordano Bruno Guerri, Sergio Rubini, Mara Valdinosi, Matias Almeyda, Cristian Zacc

Buon compleanno Jane Fonda, Martufello, Emmanuel Macron, Giuseppina Leone, Mario Resca, Italo Ghitti, Giordano Bruno Guerri, Sergio Rubini, Mara Valdinosi, Matias Almeyda, Cristian Zaccardo, Federica Radicchi, Davide Viscardi, Riccardo Saponara, Alex Gruber.. Oggi 21 dicembre compiono gli anni: Guido Strazza (103 anni), artista; Biagio de Giovanni, filosofo, politico; Eugenio Binini, vescovo; Giuseppina Leone, ex atleta; Renata Boero, artista; Jane Fonda, attrice, produttrice; Giorgio Fogar, ex calciatore; Franco Micalizzi, compositore, musicista, direttore d’orchestra. Inoltre, compiono gli anni: Mario Cipollato, ex calciatore; Gianpaolo Fontana, ex calciatore; Mauro di Giandomenico, filosofo, storico della scienza; Lanfranco Senn, economista; Renato Canova, allenatore atletica leggera; Mario Resca, dirigente d’azienda; Italo Ghitti, magistrato; Giuseppe Pizza, politico; Roldano Simeoni, pallanotista; Neidi Umidi Sala, politica; Giordano Bruno Guerri, giornalista, storico; Aldo Parecchini, ex ciclista; Martufello (Fabrizio Maturani), attore, cabarettista; Franco Righetti, politico; Eraldo Baldini, scrittore; Renato Boccardo, arcivescovo; Emanuele Gattelli, ex calciatore Atalanta, Cagliari; Silvio Bandinelli, regista, produttore; Chris Evert, ex tennista; Massimo Tassara, ex calciatore, allenatore; Paola Giannetti, attrice, doppiatrice; Roberto Ottaviano, sassofonista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Jane Fonda, Cristian Zaccardo, Martufello… Leggi anche: Buon compleanno Jane Austen Leggi anche: Buon compleanno, Jane Austen! La scrittrice compie 250 anni, ma parla alla Gen Z La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Buon compleanno Jane Fonda, Cristian Zaccardo, Martufello…; Auguri Clementino, con quali vip festeggia il rapper il 21 Dicembre. Buon compleanno, Jane Fonda! Ogni volta che ha reso il mondo migliore - 82 anni, 3 mariti, 1 tumore, 2 Oscar, 6 Golden Globes, 1 David di Donatello e 1 Leone d’oro alla carriera. alfemminile.com Jane Fonda compie 80 anni: l'omaggio del MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano la omaggia con una rassegna cinematografica dal titolo "Buon compleanno Jane Fonda! ilgiorno.it Buon compleanno a Jane Fonda - In occasione del 81° compleanno dell’attrice e attivista Jane Fonda, venerdì 21 Sky Cinema Cult propone in preserale JANE FONDA IN FIVE ACTS, l’eccezionale documentario HBO, l’eccezionale documentario ... tg24.sky.it Buon compleanno figlio mio... - facebook.com facebook Buon compleanno a @FrelloJorginho e @gallobelotti #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.