bufera sui file epstein 15 foto del dossier scomparse dal sito del dipartimento di giustizia in una trump circondato da donne in costume

Roma, 21 dicembre 2025 - Quindici foto dai documenti del caso Epstein, pubblicate ieri dal Dipartimento di Giustizia, sono state rimosse oggi dal sito del ministero. Lo riporta Nbc News. Le immagini espunte includono quelle di un tavolo con foto incorniciate di Epstein con personaggi famosi. Sotto il tavolo c'è un cassetto aperto, nel quale si vedono le stampate di alcune foto di Donald Trump. Una mostra Trump in piedi circondato da donne in costume da bagno. La seconda sembra essere una foto (parzialmente oscurata) di Trump, Melania, Ghislaine Maxwell ed Epstein. Le altre foto rimosse dal repertorio di immagini sono quasi tutte ritratti di donne nude nella casa di Epstein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

