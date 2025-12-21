Inter News 24 Bucchioni e il momento difficile della Viola: il giornalista individua la figura giusta per ripartire, anche nonostante il peso delle vicende giudiziarie. Bucchioni ha effettuato un’analisi lucida e diretta sul momento complesso che sta attraversando la Viola. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista ed editorialista esperto di calcio italiano, ha fotografato senza giri di parole la situazione dell’Fiorentina, indicando quella che, a suo avviso, rappresenta la priorità assoluta per uscire dalla crisi. Secondo Bucchioni, il problema della Fiorentina non è soltanto tecnico o legato ai risultati del campo, ma riguarda soprattutto la struttura e la gestione dell’area sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bucchioni analizza la crisi: «Serve un uomo di calcio. Paratici ha competenza e agganci»

Leggi anche: Di Gennaro analizza la crisi della Fiorentina: «Serve carattere. Vanoli è l’uomo giusto, ma i giocatori devono dare di più! Ecco cosa serve in questo momento»

Leggi anche: Inter, Bucchioni analizza la sfida con la Roma: “Chivu ha più opzioni in attacco”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Aveva parlato di scelte forti, invece non è cambiato nulla da Pioli" #bucchioni - facebook.com facebook