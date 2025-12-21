Broglia preso e picchiato | Né politica né sentimenti

Nella notte tra giovedì e venerdì, Enrico Broglia, vicesindaco di Galliavola, è stato vittima di un episodio di violenza che ha portato al suo pestaggio. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla motivazione e le circostanze dell’accaduto. Restano ancora molte domande senza risposta, e il mistero intorno a quanto accaduto permane. Broglia preso e picchiato:

Resta fitto il mistero intorno al pestaggio, nella notte tra giovedì e venerdì, di Enrico Broglia, 61 anni, vicesindaco di Galliavola. Broglia è stato prelevato da quattro individui mentre si trovava in un bar di Lomello, portato in aperta campagna e percosso. Colpito più volte, è stato poi legato ai polsi con fascette in plastica prima di essere abbandonato vicino alla sua auto, a poche centinaia di metri da un allevamento di suini. Nulla gli sarebbe stato rubato. A ritrovarlo, di prima mattina, sono stati alcuni netturbini diretti verso una cascina, che hanno subito chiamato il 112 e il 118. Broglia è stato portato al San Matteo per accertamenti.

