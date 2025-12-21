Bremer sempre al top la Gazzetta lo esalta | Ottantaquattro giorni dopo e non accorgersene Voto altissimo per il brasiliano tornato titolare

Bremer si conferma elemento di grande affidabilità per la Juventus, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport che gli assegna un voto di 7. A ottantaquattro giorni dal suo rientro, il difensore brasiliano ha mostrato solidità e precisione, contribuendo a rafforzare la linea difensiva e dimostrando di essere tornato ai livelli elevati di sempre. La sua prestazione rappresenta un punto di riferimento importante per la squadra.

Bremer sempre al top, la Rosea esalta la prestazione del centrale dopo il lungo stop: voto 7 per la capacità di annullare Dybala e non solo. Il ritorno in campo di Gleison Bremer dal primo minuto rappresentava, senza ombra di dubbio, una delle scommesse più affascinanti e rischiose di Luciano Spalletti nel big match tra Juventus e Roma. Dopo un’assenza forzata e dolorosa durata la bellezza di ottantaquattro giorni, il timore che la ruggine accumulata potesse condizionare negativamente le prestazioni del gigante brasiliano era più che legittimo tra addetti ai lavori e tifosi. Invece, la notte dell’Allianz Stadium ha regalato una risposta sul campo di autorità assoluta che ha cancellato istantaneamente ogni perplessità, restituendo alla Vecchia Signora il suo leader difensivo indiscusso nel momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

