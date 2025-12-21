Bremer scrive ai tifosi | Ultima partita dell’anno a casa nostra oggi contava solo vincere Il messaggio dopo Juve Roma 2-1 – FOTO

Bremer si rivolge ai tifosi attraverso un messaggio su Instagram, commentando l’ultima partita dell’anno a casa nostra. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, il difensore evidenzia l’importanza di questa sfida e la soddisfazione per aver conquistato i tre punti. È un momento di riflessione e di ringraziamento per il sostegno ricevuto durante questa stagione. Bremer scrive ai tifosi: «Ultima partita dell’anno a casa nostra, oggi contava solo vincere». Il messaggio dopo Ju

Bremer scrive ai tifosi: il difensore celebra su Instagram il ritorno in campo e i tre punti contro la Roma nell’ultima gara casalinga del 2025. Il ritorno in campo dal primo minuto di Gleison Bremer è stata senza dubbio la notizia più bella e attesa per tutto il popolo bianconero, forse ancora più preziosa dei tre punti pesantissimi conquistati sul rettangolo verde. Dopo un lungo e difficile calvario durato quasi tre mesi, precisamente 84 giorni di assenza forzata per infortunio, il gigante brasiliano si è ripreso con autorità indiscussa il suo posto al centro della difesa della Juventus, guidando il reparto arretrato con una naturalezza disarmante nel delicato big match vinto contro la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

