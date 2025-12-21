Bremer a Sky | Ho avuto un brutto infortunio ma sono tornato bene dopo queste settimane anche mentalmente Spalletti? Pretende tanto ma è giusto così

Bremer ha recentemente rilasciato un'intervista a Sky, condividendo il suo percorso di recupero dopo un infortunio. Ha sottolineato di essere tornato in forma, sia fisicamente che mentalmente. Ha anche commentato l’approccio di Spalletti, evidenziando come le sue richieste siano motivate dalla necessità di ottenere il massimo. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sul momento attuale e sulle aspettative future.

Bremer a Sky: «Ho avuto un brutto infortunio ma sono tornato bene dopo queste settimane, anche mentalmente». Le sue dichiarazioni. Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri. Le sue dichiarazioni. BREMER – « Ho avuto un brutto infortunio, però sono tornato bene, ho lavorato bene in queste due settimane, anche mentalmente, perché sapevo che quando sarei stato chiamato in causa avrei dovuto essere pronto ed è successo oggi. Non sono riuscito a fare tutta la partita però ma era già previsto e oggi contava solo vincere.

