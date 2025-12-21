Babbo Natale ha navigato lungo il Rio delle Amazzoni in Brasile, indossando il suo tradizionale abito rosso e portando un sacco di regali, portando doni ai bambini delle comunità lungo il fiume. L’organizzazione no-profit Amigos do Papai Noel, o Amici di Babbo Natale, ha visitato quattro comunità di Careiro da Várzea per distribuire giocattoli ai bambini che vivono lungo il fiume durante la sua tradizione festiva annuale. “Questa visita ha commosso tutti”, ha detto il leader della comunità Salvo do Nascimento, spiegando che non tutte le famiglie possono raggiungere la grande città più vicina per comprare regali per la propria famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brasile, Babbo Natale attraversa il Rio delle Amazzoni e porta i doni ai bambini

Leggi anche: Babbo Natale al Chianelli, doni e sorrisi ai bambini

Leggi anche: Doni, sorrisi e speranza: Babbo Natale Barese porta i regali ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brasile, Babbo Natale attraversa il Rio delle Amazzoni e porta i doni ai bambini - (LaPresse) Babbo Natale ha navigato lungo il Rio delle Amazzoni in Brasile, indossando il suo tradizionale abito rosso e portando un sacco di ... stream24.ilsole24ore.com