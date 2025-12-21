Bradley the Badger la lettera d’amore al mondo dei videogiochi in puro stile italiano
Bradley the Badger ha il potenziale per essere la prima vera perla videoludica totalmente italiana: un progetto ispiratissimo che punta su meccaniche platform per raccontare con una lente satirica il mondo dei videogame e quello dell’industria in cui si trova. Prima di venire assalito, va detto che in Italia qualcosa di veramente eccellente è stato già prodotto, basti pensare al curriculum di Milestone – software house di Milano – che ha all’attivo giochi di primissimo livello come Ride e MotoGP, SuperCross, MonsterJam e il promettente ma ancora non rilasciato Screamer. Impossibile non citare nel novero delle eccellenze italiane anche Kunos Simulazioni, l’azienda romana che sta dietro al simulatore di guida automobilistica più realistico sul mercato, quell’Assetto Corsa che a breve riceverà il secondo capitolo (Assetto Corsa Evo) e che ha ridimensionato le pretese simulative del resto dei giochi di auto. 🔗 Leggi su Esports247.it
