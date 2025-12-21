Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE | magia su punizione di Puczka i bianconeri la rimettono in equilibrio!

di Marco Baridon Bra Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole dare seguito agli ultimi risultati positivi. I bianconeri di Brambilla affrontano oggi il Bra in trasferta nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A Bra Juventus Next Gen 1-0: risultato e tabellino. 49? Gol Puczka – La riequilibra la Juventus Next Gen! Da posizione defilata, Puczka disegna una traiettoria clamorosa sul palo più lontano, lasciando di sasso Renzetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE: magia su punizione di Puczka, i bianconeri la rimettono in equilibrio! Leggi anche: Juventus Next Gen Perugia 1-0 LIVE: Puczka porta avanti i bianconeri! Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-0 LIVE: bianconeri sotto dopo un primo tempo in difficoltà INTERVALLO Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie C | Dove vedere Bra-Juventus Next Gen; Juventus Next Gen contro il Bra: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Bra-Juventus Next Gen, dove vedere la sfida di Serie C: orario e diretta TV; Dove vedere Bra-Juventus Next Gen in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Diretta Juventus, Next Gen col Bra: il risultato in tempo reale. Poi tocca alle Women - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... tuttosport.com

Bra-Juventus Next Gen 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen di Domenica 21 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net

Juventus Next Gen contro il Bra: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La sfida tra Bra e Juve Next Gen, in programma domenica 21 dicembre a partire dalle ore 12. tuttosport.com

Juventus Next Gen, domani il Bra. E Brambilla sfida... il figlio, le sue parole facebook

Termina in parità la sfida tra Juventus Next Gen e Pianese 4 risultato utile di fila per i bianconeri di Brambilla La sintesi completa nel primo commento x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.