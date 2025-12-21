di Marco Baridon Bra Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole dare seguito agli ultimi risultati positivi. I bianconeri di Brambilla affrontano oggi il Bra in trasferta nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A Bra Juventus Next Gen 1-0: risultato e tabellino. 36? Ammonito Tuzza – In ritardo su Deme, primo ammonito per il Bra. 35? Occasione Maressa – Cosa si è divorato Maressa!? Rottensteiner lo serve in area, lui colpisce a botta sicura in area piccola ma viene murato sulla linea da Puczka. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bra Juventus Next Gen 1-0 LIVE: padroni di casa due volte vicini al bis, che rischi per i bianconeri!

