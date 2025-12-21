di Marco Baridon Bra Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole dare seguito agli ultimi risultati positivi. I bianconeri di Brambilla affrontano oggi il Bra in trasferta nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Bra Juventus Next Gen 1-0: risultato e tabellino. 11? Ci prova la Juve – Dopo un avvio shock i bianconeri provano ora a far girare palla in attesa del varco giusto 5? Bra avanti – Baldini batte Mangiapoco con un piattone al volo, Juve subito sotto dopo appena cinque minuti 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Primo possesso per i padroni di casa Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bra Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Baldini sblocca subito il match

