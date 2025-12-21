Boxe Eti Qamili sconfitto nelle finali del WBC Grand Prix Match durissimo contro Mosqueda

A Riad (Arabia Saudita) si sono svolte le finali del WBC Season Grand Prix, competizione internazionale dedicata ai giovani talenti della boxe. L'evento ha visto affrontarsi alcuni dei migliori promettenti del settore, con incontri intensi e di alto livello tecnico. In questa occasione, Eti Qamili si è confrontato con Mosqueda, ma purtroppo è stato sconfitto in una sfida molto combattuta.

A Riad (Arabia Saudita) sono andate in scena le finali del WBC Season Grand Prix, una manifestazione mondiale organizzata dalla sigla pugilistica (una delle quattro più importanti a livello internazionale insieme a WBO, WBA, IBA) per dare spazio alle promesse della boxe mondiale. Negli atti conclusivi andati in scena in Medio Oriente era impegnato anche un italiano, che purtroppo è uscito sconfitto dal ring dopo aver dato vita a otto round particolarmente combattuti. Eti Qamili ha infatti perso con verdetto unanime contro il messicano Brandon Mejia Mosqueda tra i pesi piuma. I giudici José Manzur ed Ed Pearson hanno assegnato un successo di misura al centroamericano (76-75), mentre Alan Krebs ha notato un ben più nitido 78-73.

