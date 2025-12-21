Box Office USA | Il venerdì di Avatar | Fuoco e Cenere è da 36.5 milioni

Il box office negli Stati Uniti registra un venerdì con entrate di 36,5 milioni di dollari per Avatar: Fuoco e Cenere. Il film, terzo capitolo della saga di James Cameron, si avvia verso un fine settimana che potrebbe superare i 100 milioni di dollari di incasso.

Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron, sembra spinto verso un weekend d’esordio da quasi 100 milioni. Secondo un articolo offerto da Deadline, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 36.5 milioni di dollari al venerdì negli USA ( inclusi gli 12 milioni dalle anteprime del giovedì ), un dato che posiziona il film verso un opening weekend domestico tra 85 e 95 milioni. Il venerdì di Fuoco e Cenere è inferiore ai 53 milioni di Avatar: La via dell’acqua (2022), tuttavia la saga fantascientifica diretta da James Cameron è nota per le lunghe teniture e il forte passaparola natalizio, soprattutto nelle sale premium (IMAX e 3D, che rappresentano oltre il 60% degli incassi). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

