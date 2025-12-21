Bosco è la parola della settimana

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita». La parola selva, nella Commedia, si riferisce perlopiù alle tre simboliche concentrazioni di piante del capolavoro dantesco: la selvaggia selva in terra dell’avvio del poema, allegoria del peccato, localizzata da molti commentatori in prossimità della città di Gerusalemme; la morta selva infernale dei suicidi («Non fronda verde, ma di color fosco; non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti; non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco», Inf. XIII, 4-6), una sterpaglia, sprovvista di sentieri, mesta (Inf. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

bosco 232 la parola della settimana

© Liberoquotidiano.it - Bosco è la parola della settimana

Leggi anche: La parola della settimana: "Bomba"

Leggi anche: La parola della settimana: Tedoforo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Palmoli il restauro della casa nel bosco è un progetto fantasma Ma spunta la maestra per le lezioni a domicilio | Sono pronta.

Più libri più liberi: la protesta degli editori

Video Più libri più liberi: la protesta degli editori

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.