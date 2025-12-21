Booker T | i vecchietti alla larga dagli affari dei giovani atleti
Nell’attuale atmosfera del wrestling professionistico, i commenti sul mondo del wrestling e attorno ad esso sono diventati più diffusi che mai, soprattutto da parte di wrestler in pensione che condividono le loro opinioni su incontri, spot e trucchi. Anche Booker T rientra in questa categoria, con il suo podcast ” Hall of Fame “, il veterano ritiene che i suoi colleghi della Hall of Fame dovrebbero tenersi alla larga dai wrestler più giovani. Durante una puntata del suo podcast, a Booker è stato chiesto di condividere la sua opinione sui commenti di Goldberg sulla striscia di imbattibilità di Asuka che ha battuto la sua stessa atleta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
