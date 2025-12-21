Bondi beach riforma polizia e Servizi

Alle prime luci dell'alba, il premier australiano Albanese ha annunciato la revisione delle forze di polizia e dei Servizi, in seguito alla tragedia di Bondi Beach. Questa decisione mira a valutare e migliorare le misure di sicurezza e prevenzione, garantendo un intervento più efficace in situazioni di emergenza. La riforma rappresenta un passo importante per rafforzare la tutela dei cittadini e prevenire futuri incidenti.

Il premier australiano Albanese ha ordinato la revisione della polizia e dei Servizi dopo la strage di Bondi Beach. Si esaminerà se dispongono di strumenti adeguati per garantire la sicurezza degli australiani dopo il terribile blitz "Stasera, a una settimana dall'attacco, osserveremo un minuto di silenzio e accenderemo una candela per ricordare le vittime. Per la nostra comunità ebraica, il dolore è profondo. Per le persone in tutto il Paese, lo shock è ancora vivo. Tutti si uniscano a noi in onore delle vittime",ha detto Albanese.

