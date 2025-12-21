Bolzoni ancora senza successi Pro Patria serie nera senza fine Il Renate ne fa tre allo Speroni
La Pro Patria, sotto la guida del nuovo tecnico Bolzoni, prosegue il suo momento difficile senza riuscire a ottenere risultati positivi. Nonostante l’esordio casalingo davanti a 565 spettatori, la squadra si confronta con una sconfitta per 3-0 contro il Renate, confermando la serie negativa in corso.
Nemmeno nell’esordio interno allo Speroni, davanti a 565 spettatori, il nuovo tecnico Bolzoni (ko al debutto sul campo dell’Arzignano) riesce a riportare al successo la sua Pro Patria, messa al tappeto dal Renate. L’allenatore biancoblù che ha preso il posto di Greco conferma il 3-4-1-2, mentre gli ospiti replicano con un 3-5-2. Gara subito in salita per i tigrotti: già al primo minuto di gioco Bonetti scaglia il sinistro che vale il vantaggio. Il raddoppio giunge al 24’ con una conclusione dalla distanza di Mastromonaco. La Pro Patria stenta. Nella ripresa poche le emozioni, con i tigrotti pericolosi solo alla mezzora con Mastroianni, ma Nobile è bravo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
