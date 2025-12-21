Bolognina via al cohousing Fioravanti Undici alloggi ad affitto calmierato Gli inquilini | Siamo antifascisti

A Bolognina prende il via il cohousing Fioravanti, un progetto che comprende undici alloggi a affitto calmierato. Gli inquilini, tra famiglie, coppie e singoli, sono stati scelti tramite bando pubblico e pagano circa 420 euro al mese. Il progetto mira a promuovere un modello di convivenza condivisa e sostenibile. Gli inquilini:

Undici unità abitative, 26 persone, tra famiglie, coppie e single selezionate tramite bando pubblico, e affitti medi dal prezzo calmierato di circa 420 euro al mese. Al via nel cuore della Bolognina il nuovo progetto di abitare collaborativo voluto dal Comune: si tratta del ' cohousing Fioravanti ' che nasce dove prima c'era il famoso centro sociale XM24, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Matteo Lepore, della vicesindca Emily Clancy, il presidente Acer Marco Bertuzzi e la presidente del Navile Federica Mazzoni. "È un passo molto importante per l'edilizia sociale e per l'offerta abitativa della Bolognina.

