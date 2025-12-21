Bologna Inter l’episodio arbitrale che ha reso perplessa la dirigenza | a Chivu invece non è andato giù…

Durante la partita tra Bologna e Inter, un episodio arbitrale ha suscitato perplessità tra la dirigenza nerazzurra. La decisione del direttore di gara è stata oggetto di discussione e ha sollevato dubbi sulla gestione dell'evento. A differenza di altri, Chivu ha espresso un'opinione più critica riguardo all'atteggiamento adottato dai suoi compagni in quella circostanza.

Inter News 24 Bologna Inter, l’episodio arbitrale che ha reso perplessa la dirigenza: a Chivu, invece, non è andato giù l’atteggiamento avuto dai suoi. L’eliminazione dalla Supercoppa Italiana ha lasciato scorie pesanti in casa Inter, accendendo i riflettori su due problematiche distinte: la gestione arbitrale e la tenuta mentale del gruppo. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dei nerazzurri è rimasta perplessa per la disparità di giudizio mostrata dal VAR. A Riad, il contatto tra il difensore Heggem e l’attaccante Ange-Yoan Bonny è stato rivisto al monitor portando alla revoca del penalty; una dinamica opposta a quella vissuta allo stadio Maradona, dove un fallo dubbio su Giovanni Di Lorenzo era stato confermato senza esitazioni contro la Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

Moviola Bologna Inter l’episodio chiave del match di Supercoppa Italiana.

