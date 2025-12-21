Bologna Inter Julio Cruz non fa sconti | Ai rigori fa male ma non è stata la vera Inter

21 dic 2025

Inter News 24 Bologna Inter analizzata senza filtri da Julio Cruz: l’ex attaccante nerazzurro commenta la sconfitta in Supercoppa, il pressing dei felsinei. La sconfitta ai calci di rigore contro il Bologna continua a far discutere in casa Inter. L’eliminazione dalla Supercoppa Italiana, che ha spalancato ai felsinei la finale contro il Napoli, ha lasciato amarezza e interrogativi. A commentare la prestazione dei nerazzurri è stato Julio Cruz, ex centravanti dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Inter TV con parole lucide e dirette. Secondo Cruz, al di là dell’epilogo dal dischetto, la prestazione complessiva non è stata all’altezza degli standard abituali della squadra: «Dispiace per l’Inter, ma non è stata una bella partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cruz: Bologna-Inter è una finale e la decideranno i bomber. Chi fa l'1-0 vince; Gazzetta – Cruz: “Lautaro e Castro, che duello. Bologna, la vinci così…”; Cruz: “Il Bologna gioca. L’attacco sarà decisivo, Castro…”; L'analisi di Cruz: Non ho visto la solita Inter, il pressing del Bologna ha creato problemi alla....

bologna inter julio cruzIl doppio ex Cruz: "Inter, Chivu scelta vincente. Il Bologna gioca, cerca sempre la verticalità" - Il doppio ex della sfida fra Inter e Bologna Julio Ricardo Cruz ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match di questa sera:. tuttomercatoweb.com

bologna inter julio cruzCruz analizza il ko dell'Inter: "Non una gran partita: non ho visto la solita squadra in campo" - 3 in favore del Bologna dopo i calci di rigore la seconda semifinale di Supercoppa italiana che vedeva i felsinei giocare contro l'Inter. tuttomercatoweb.com

bologna inter julio cruzL'analisi di Cruz: "Non ho visto la solita Inter, il pressing del Bologna ha creato problemi alla squadra di Chivu" - Julio Cruz, intervenuto sulle frequenze di Inter Tv, ha commentato la sconfitta ai rigori della truppa di Chivu contro il Bologna, che ha permesso ai felsinei di volare in finale di Supercoppa contro ... msn.com

