Bologna Inter il Var e il retroscena di Napoli | cosa ha fatto riflettere Chivu

Inter News 24 Bologna Inter, dall’episodio di Riyadh alle lezioni del Maradona: la dirigenza nerazzurra riflette sugli episodi arbitrali e sulla gestione. C’è un episodio di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa disputata a Riyadh, che ha lasciato più di una perplessità all’interno dell’ambiente nerazzurro. Il riferimento è allo scontro in area tra Hegghem e Ange-Yoan Bonny, corretto solo dopo l’intervento del VAR. Una dinamica che, in casa interista, è stata inevitabilmente messa a confronto con quanto accaduto in precedenza allo stadio Maradona. In quella circostanza, durante Napoli Inter dello scorso ottobre, il rigore assegnato ai partenopei per un presunto fallo di Henrikh Mkhitaryan su Giovanni Di Lorenzo non fu rivisto al monitor. 🔗 Leggi su Internews24.com

