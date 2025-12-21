Bologna Inter il Var e il retroscena di Napoli | cosa ha fatto riflettere Chivu

Inter News 24 Bologna Inter, dall’episodio di Riyadh alle lezioni del Maradona: la dirigenza nerazzurra riflette sugli episodi arbitrali e sulla gestione. C’è un episodio di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa disputata a Riyadh, che ha lasciato più di una perplessità all’interno dell’ambiente nerazzurro. Il riferimento è allo scontro in area tra Hegghem e Ange-Yoan Bonny, corretto solo dopo l’intervento del VAR. Una dinamica che, in casa interista, è stata inevitabilmente messa a confronto con quanto accaduto in precedenza allo stadio Maradona. In quella circostanza, durante Napoli Inter dello scorso ottobre, il rigore assegnato ai partenopei per un presunto fallo di Henrikh Mkhitaryan su Giovanni Di Lorenzo non fu rivisto al monitor. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bologna Inter, il Var e il retroscena di Napoli: cosa ha fatto riflettere Chivu Leggi anche: Napoli Inter, urla alla Pinetina alla conferenza stampa: è uno scherzo dei calciatori! Chivu risponde: «Il giorno di riposo non ha fatto tanto bene». Il retroscena Leggi anche: Chivu non soddisfatto al 100%, c’è una cosa di Inter Venezia che lo ha innervosito: il retroscena La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa, designati gli arbitri delle semifinali: Bologna-Inter a Chiffi, al VAR ci sarà Maresca; De Rossi e il retroscena sulla Roma: Chiamai Scamacca. Poi la battuta sul sallucchione fa ridere tutti; Bologna-Inter, moviola: perché il Var è stato lunghissimo sul mani di Bisseck, l’errore di Chiffi, la beffa per Zielinski; Bologna-Inter, c'era il rigore su Bonny tolto dal VAR? La risposta di Cesari. Bologna-Inter, moviola: perché il Var è stato lunghissimo sul mani di Bisseck, l’errore di Chiffi, la beffa per Zielinski - Inter analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto patavino non ha ammonito alcun giocat ... sport.virgilio.it

Inter, Barella e Bastoni da incubo sotto gli occhi di Gattuso: è allarme playoff. Il retroscena su Esposito e la frase incriminata - Inter, i rigori da incubo di Barella e Bastoni sotto gli occhi di Gattuso fanno scattare l'allarme in vista dei playoff. sport.virgilio.it

Moviola Bologna Inter, Chiffi non è stato assolutamente perfetto: l’analisi di Cesari è molto chiara su quanto successo nel match - Moviola Bologna Inter, Cesari ha analizzato la prestazione di Chiffi non promuovendo il direttore di gara. calcionews24.com

INTER-BOLOGNA SUPERCOPPA: IL RIGORE REVOCATO È UNO SCANDALO! ECCO COSA È SUCCESSO DAVVERO

Passione Inter. . Analisi totale Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.), Supercoppa, Chivu, Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai interve - facebook.com facebook

Il rigore concesso all’ #Inter contro il #Bologna, e poi giustamente revocato con l’ausilio del #VAR, è praticamente identico a quello concesso sempre a loro nella finale di #SupercoppaItaliana 2021 contro la #Juventus: un rigore decisivo che ha poi permesso l x.com

