Bologna Inter il retroscena sul rigore tolto per il contatto Heggem-Bonny | svelato il dialogo dell’arbitro! E sul mani di Bisseck…

Inter News 24 Bologna Inter, il retroscena sul rigore tolto per il contatto Heggem-Bonny: svelato il dialogo dell’arbitro dalla sua RefCam. Le immagini esclusive girate dalla Ref Cam, e rese ufficialmente disponibili dalla Lega Serie A sul proprio canale YouTube, hanno gettato nuova luce sui momenti di altissima tensione vissuti durante la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter. Al centro del palcoscenico c’è l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, protagonista di dialoghi serrati con i ventidue in campo in occasione dei due episodi cruciali corretti dalla tecnologia. Il primo focus riguarda il fallo di mano commesso alla mezzora da Yann Bisseck, il possente difensore tedesco dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bologna Inter, il retroscena sul rigore tolto per il contatto Heggem-Bonny: svelato il dialogo dell’arbitro! E sul mani di Bisseck… Leggi anche: Moviola Bologna Inter, Cesari convinto: «Mani di Bisseck da rigore, sul contatto tra Heggem e Bonny ho questo pensiero» Leggi anche: Inter, furia sull'arbitro Chiffi e Var: Heggem e Bonny, il caso sul rigore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE! Bologna-Inter: via alla seconda semifinale, Bonny-Thuram in attacco; Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato; L'Inter torna a casa! Eliminazione shock dalla Supercoppa in finale va il Bologna dopo una serie di rigori ASSURDA; Chivu in conferenza dopo Bologna-Inter svela perché non ha inserito Pio Esposito e Calhanoglu per i rigori: Responsabilità mia. Inter, retroscena tossico col Napoli: Chivu l'ha notato al Maradona - Dalla rimonta subita nella finale della scorsa Supercoppa contro il Milan l'anno scorso, stavolta l'Inter he replicato in semifinale lasciandosi eliminare ai calci di rigore ... tuttonapoli.net

Inter, Barella e Bastoni da incubo sotto gli occhi di Gattuso: è allarme playoff. Il retroscena su Esposito e la frase incriminata - Inter, i rigori da incubo di Barella e Bastoni sotto gli occhi di Gattuso fanno scattare l'allarme in vista dei playoff. sport.virgilio.it

Bologna – Inter, polemiche per il rigore negato: la ricostruzione di Cesari è chiara! - Inter si conclude con la vittoria dei rossoblù e alcune polemiche: Graziani ha analizzato gli episodi dei due rigori ... spaziointer.it

Bologna-Inter di Supercoppa #fblifestyle - facebook.com facebook

Il rigore concesso all’ #Inter contro il #Bologna, e poi giustamente revocato con l’ausilio del #VAR, è praticamente identico a quello concesso sempre a loro nella finale di #SupercoppaItaliana 2021 contro la #Juventus: un rigore decisivo che ha poi permesso l x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.