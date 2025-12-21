Bollate furto con raggiro | finti operai derubano un’anziana in casa

. Venerdì mattina si è verificato un furto con raggiro ai danni di una donna residente delle case dell’ edificatrice Bollatese in via Fermi. L’anziana donna ha aperto la porta a due uomini che si sono presentati come operai incaricati dalla cooperativa di effettuare un controllo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

