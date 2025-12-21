. La “Novamosaici” è un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra città, anche se tanti non sanno della sua esistenza. Si tratta di un’azienda tra le più prestigiose al mondo nella realizzazione di mosaici e vetrate artistiche. Il 12 dicembre la Novamosaici ha festeggiato il suo 70° . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, compiono 70 anni gli artisti dei mosaici

Leggi anche: Dall'educazione dei giovani alla cura dei malati, le suore domenicane compiono 100 anni

Leggi anche: Gli ErosAntEros compiono 15 anni: si festeggia con due opere sperimentali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bollate, compiono 70 anni gli artisti dei mosaici - La “Novamosaici” è un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra città, anche se tanti non sanno ... ilnotiziario.net