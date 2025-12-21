Blogger dell’opposizione russa va in Ucraina e viene derubata
Veronika Belotserkovskaya ha dichiarato che durante la sua visita a Odessa le sono stati rubati gioielli del valore di 200-300 mila euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
