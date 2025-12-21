Blocco del traffico | il sole aiuta ma dalle 18 | 00 tutti liberi

Tempo di lettura: < 1 minuto Scatta puntuale nella domenica pre natalizia il blocco totale del traffico automobilistico fino alle ore 18, imposto dal Comune di Avellino a seguito dell’ennesimo sforamento dei limiti di polveri sottili. Non una scelta politica, dunque, ma una conseguenza obbligata di una situazione ambientale che dopo tempo ha tornato a superare le soglie di guardia. L’Amministrazione comunale ha applicato quanto previsto dai protocolli regionali sulla qualità dell’aria, limitando la circolazione dei veicoli privati, compresi quelli elettrici, con tanto di polemiche. Una misura emergenziale che, va detto con chiarezza, ha funzionato soprattutto grazie a un fattore esterno e non programmabile: il sole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

