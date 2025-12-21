Blitz in un night club di Clusone | locale sospeso armi tra i clienti e sanzioni per 7mila euro

Nella notte di venerdì 19 dicembre, le forze dell'ordine hanno condotto un controllo al Night Club Venusia di Clusone. L'intervento ha portato alla sospensione dell'attività, al sequestro di armi tra i clienti e al pagamento di sanzioni per circa 7.000 euro. L'operazione è stata coordinata dalla Polizia di Stato di Bergamo e dai carabinieri locali e specializzati. Si tratta di un intervento volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative.

Clusone. Nella tarda serata di venerdì 19 dicembre, il personale della Polizia di Stato di Bergamo – Divisione Pasi – e i carabinieri di Clusone, il Nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità di Brescia ed il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Bergamo – hanno effettuato un servizio di controllo amministrativo al Night Club Venusia di Clusone. Un controllo per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, igiene, immigrazione, ed accertare eventuali violazioni della normativa in tema di sostanze stupefacenti. Nel corso della verifica ispettiva sono state accertate violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Clusone, night club non in regola e coltelli fra i clienti. Locale sospeso e 7 mila euro di multa - I due avventori sono stati denunciati La lista delle violazioni contestate è corposa: omessa redazione del piano di emergenza e di evacuazion ... bergamo.corriere.it

