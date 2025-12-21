Black out a San Francisco più di 100mila persone al buio

(Adnkronos) – Almeno 130mila persone si sono ritrovate senza luce ieri a San Francisco a causa di un blackout. E' stata cancellata all'ultimo anche una rappresentazione dello 'Schiaccianoci', i mezzi pubblici hanno funzionato a singhiozzo e il servizio di taxi robot Waymo di Alphabet si è interrotto. E a 16 ore dall'inizio del blackout, alle . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

