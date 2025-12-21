Bimbo lasciato solo in casa Denunciata la sorella A terra c’erano i biscotti

Un bambino è stato trovato solo in casa dai carabinieri, che sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione. Al loro arrivo, lo hanno trovato seduto a terra, circondato da biscotti spezzettati e sbriciolati, con una bottiglietta d’acqua semiaperta. La sorella del minore è stata denunciata per averlo lasciato in queste condizioni.

Quando i carabinieri sono entrati in casa, lo hanno trovato seduto a terra, circondato da biscotti spezzettati e sbriciolati lasciati sul pavimento, e una bottiglietta d’acqua semiaperta. Il piccolo, un anno e cinque mesi di età, era stato lasciato da solo, non si sa da quanto tempo, ma abbastanza da far scattare l’allarme per soccorrerlo. Infatti i vicini di casa, che si sono preoccupati al punto da chiamare i carabinieri, lo stavano sentendo piangere almeno da un’ora. Così venerdì sera la pattuglia della tenenza di Mariano Comense, è andata a controllare cosa stava accadendo nella palazzina, poco distante dalla zona artigianale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

