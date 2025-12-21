Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige | l’amico 11enne salvato sotto shock si erano persi scalando il sentiero

Nel pomeriggio di sabato, due bambini di 10 e 11 anni si sono smarriti mentre scalavano un sentiero che collega il paesino di Laudes con le zone più alte dell’Alto Adige. Mentre uno dei due è stato salvato in stato di shock, purtroppo il suo amico non ce l’ha fatta. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di prestare attenzione durante le escursioni in montagna.

Il dramma nel pomeriggio di sabato quando i due minori hanno perso il sentiero che dal paesino di Laudes sale in quota. Per il più piccolo, caduto per circa cento metri, non c'è stato nulla da fare. Salvato dopo ore l'undicenne bloccato sulla parete rocciosa.

Morto sul colpo un bimbo di 10 anni in val Venosta a Malles dopo essere precipitato da una parete di roccia - Dramma in Alto Adige, in val Venosta: un bimbo di 10 anni è morto a Laudes, nei pressi di Malles, dopo essere precipitato da una parete di roccia ... virgilio.it

Jan Adam morto a 10 anni per un gioco. Con un altro bimbo erano saliti da soli su una parete quando il piccolo è precipitato. Salvato l'amico rimasto bloccato - Una terribile tragedia ha colpito nella giornata di ieri (19 dicembre) la piccola località di Malles- ildolomiti.it

Tragedia in #ValVenosta: un bimbo di 10 anni è morto precipitando da una parete rocciosa. Si era perso nel bosco con un amico di 11 anni, dopo che entrambi si erano allontanati dal parco giochi del loro paese. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com

