Bilancio francese in alto mare Ue in allarme?

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier francese Lecornu sperava di aver bypassato inciampi e trappole, immaginando di portare a casa la legge di bilancio senza rischi. E invece venerdì notte la doccia gelata: discussioni parlamentari interrotte e lo spettro dell’esercizio provvisorio. Non era nei piani di Matignon (né dell’Eliseo). Domani il governo incontrerà tutti i leader politici per cercare di raggiungere un compromesso. Il dato politico è questo: per il secondo anno consecutivo, il governo non riuscirà a fornire alla Francia un bilancio entro i termini previsti dalla Costituzione. L’iter parlamentare continuerà oltre il 31 dicembre, costringendo il governo a ricorrere a una legislazione speciale. 🔗 Leggi su Formiche.net

bilancio francese in alto mare ue in allarme

© Formiche.net - Bilancio francese in alto mare. Ue in allarme?

bilancio francese alto mareBilancio francese in alto mare. Ue in allarme? - Il premier francese Lecornu sperava di aver bypassato inciampi e trappole, immaginando di portare a casa la legge di bilancio senza rischi. formiche.net

bilancio francese alto mareFrancia, il debito pubblico si impenna al 117,4% del pil - Intanto il Parlamento fatica a trovare un accordo sul bilancio 2026 ... milanofinanza.it

In Francia si voterà una mozione di sfiducia contro il governo - In Francia l’estrema destra del Rassemblement National e l’alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare hanno presentato due mozioni di sfiducia contro il governo di minoranza guidato dal primo ... ilpost.it

