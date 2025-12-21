Il premier francese Lecornu sperava di aver bypassato inciampi e trappole, immaginando di portare a casa la legge di bilancio senza rischi. E invece venerdì notte la doccia gelata: discussioni parlamentari interrotte e lo spettro dell’esercizio provvisorio. Non era nei piani di Matignon (né dell’Eliseo). Domani il governo incontrerà tutti i leader politici per cercare di raggiungere un compromesso. Il dato politico è questo: per il secondo anno consecutivo, il governo non riuscirà a fornire alla Francia un bilancio entro i termini previsti dalla Costituzione. L’iter parlamentare continuerà oltre il 31 dicembre, costringendo il governo a ricorrere a una legislazione speciale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bilancio francese in alto mare. Ue in allarme?

Leggi anche: La riunione alla Farnesina, i progetti in alto mare: il “mistero” dei fondi Ue che Tajani ha dato alle città di 3 deputati FI

Leggi anche: Bilancio pluriennale Ue: la Commissione Ue sotto pressione su tre fronti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bilancio francese in alto mare. Ue in allarme? - Il premier francese Lecornu sperava di aver bypassato inciampi e trappole, immaginando di portare a casa la legge di bilancio senza rischi. formiche.net