Bilancio approvato | Circello tra i primi Comuni conti in ordine e visione per il futuro

Venerdì 19 dicembre il Consiglio comunale di Circello ha approvato il Bilancio di Previsione, collocando il Comune tra i primi enti a rispettare le scadenze di legge al 31 dicembre. Un risultato tutt'altro che scontato che evidenzia la capacità dell'Amministrazione di programmare per tempo. Il bilancio approvato conferma un Comune finanziariamente solido, costruito su una gestione puntuale e trasparente delle risorse pubbliche. Una solidità che ha permesso di non aumentare tasse e tariffe, continuando a garantire i servizi essenziali a famiglie e attività economiche. "Arrivare tra i primi all'approvazione del bilancio significa governare, non inseguire le scadenze.

