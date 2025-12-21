Biathlon Giacomel vince la mass start a Le Grand Bornard

Tommaso Giacomel si prende il successo nella mass start di Le Grand Bornard valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e lo fa alla grande, lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per poi infilare una raffica nel poligono finale e godersi la tornata conclusiva in perfetta solitudine. E’ il terzo successo personale del venticinquenne trentino, il secondo della stagione dopo la sprint di Hochfilzen: il finanziere del Primiero chiude nel migliore dei modi un 2025 che l’ha letteralmente esaltato, permettendogli di compiere un salto di qualità che l’ha condotto tra i principali protagonisti del biathlon mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

