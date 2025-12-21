Biancolino sottolinea l’importanza di mantenere un atteggiamento responsabile, senza cercare scuse o alibi. Ritiene che la squadra debba concentrarsi sulla crescita, imparando dagli errori e migliorando nelle prossime sfide. Nonostante alcune occasioni mancate, riconosce l’impegno dei giocatori e le prestazioni fornite. È un momento di riflessione e di impegno continuo, perché solo così si possono raggiungere obiettivi più alti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono due punti lasciati per strada, ma non posso che fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione”. Così Raffaele Biancolino al termine del 2-2 tra Avellino e Palermo al “Partenio-Lombardi”. “Ho a disposizione un gruppo solido, fatto di uomini veri, e l’ho sempre ribadito – ha sottolineato il tecnico biancoverde –. Sugli episodi arbitrali preferisco non soffermarmi: non voglio alibi né lamentele. Sono situazioni che possono incidere su una stagione e sulle quali dobbiamo crescere. Tra gol annullati, rigori dubbi e ammonizioni, resta il rammarico per non aver chiuso la gara quando eravamo avanti 1-0”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino non cerca alibi: “Niente lamentele, dobbiamo crescere”

