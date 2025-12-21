Bergamo dopo 14 mesi riapre la casa centrale del Patronato San Vincenzo

Dopo 14 mesi di lavori di restauro, la Casa centrale del Patronato San Vincenzo a Bergamo ha riaperto al pubblico. I lavori, avviati a settembre 2024 e conclusi a dicembre 2025, hanno permesso di ripristinare questo importante spazio di accoglienza e supporto per le persone in difficoltà. La riapertura segna un passo importante nel ripristino della missione storica dell’ente.

Bergamo, 21 dicembre 2025 – I ponteggi e i cantieri sono stati smontati e da ieri mattina, sabato 20 dicembre, dopo un restauro record - 14 mesi di lavori, avviati a settembre 2024 – ha riaperto la Casa centrale del Patronato San Vincenzo di Bergamo, in via Gavazzeni, luogo di ospitalità e di supporto per persone in difficoltà (senza dimora, in cerca di ascolto, di un pasto caldo, di un letto per la notte), nel solco della missione storica dell'opera Patronato San Vincenzo. Il tutto alla vigilia del suo primo secolo di vita, essendo il Patronato nato nel 1927 da un'intuizione di don Bepo Vavassori.

